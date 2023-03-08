Грузинські ЗМІ повідомляють про начебто щонайменше 2 постраждалих: чоловіка та дівчину, інформує 24 Канал. Пишуть, що на вулицях чути постріли.

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На опублікованих кадрах видно, що чоловік лежить на землі. Йому намагаються надати допомогу. Пишуть, що у постраждалого – вогнепальне поранення. Водночас офіційного підтвердження наразі немає.

Поліція відтісняє протестувальників сльозогінним газом. У мережі пишуть, що людей по одному виловлюють з натовпу. З'являються моторошні повідомлення про те, що поліцейські нацькували на протестувальницю собак.

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Заявляють, що правоохоронці затримали вже 200 людей. Повідомляють, що кількість постраждалих зросла. Чоловіка поранили ножем у ногу.

Протестувальники висунули владі ультиматум

Увечері 8 березня протестувальники висунули владі ультиматум й дали дві години, щоб виконати умови. Люди вимагали, щоб:

відкликали закон про іноагентів з парламенту;

звільнили всіх протестувальників, яких затримали 7 березня.

Влада цього не зробила.