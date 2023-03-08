У Грузії не вщухають протести. Люди вийшли на вулиці, щоб сказати "ні" скандальному закону, написаному у кращих традиціях країни-терористки – Росії.
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Протестувальники мають дві вимоги
Грузинська влада має годину, щоб:
- відкликати закон про іноагентів з парламенту;
- звільнити всіх протестувальників, яких затримали 7 березня.
Якщо цього не зроблять, протестувальники заявили, що готові перейти до "інших кроків".
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Як в МЗС України відреагували на протести у Грузії
У МЗС України наголосили, що уважно стежать за протестами у Грузії. Відомство висловило солідарність з грузинським народом, який прагне продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.
Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартами,
– мовиться у повідомленні.