Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, найімовірніше, протестувальникам вийде досягнути скасування цього законопроєкту. Тим паче президентка Грузії наголосила, що накладе на цей документ вето. Але ціль протестів дещо інша.

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Там протести нібито переросли в інше. Ті лозунги, які звучали на площі, вони не про іноземних агентів, а про те, що Росія намагається зробити з Грузії. Як в мене пишуть друзі з Грузії, або в нас відтепер буде Росія, або не буде цього парламенту. Ціль – знести парламент,

– зазначив Шейтельман.

Попри це, незрозуміло, що далі робитимуть протестувальники в разі успіху. Адже все ж таки парламент Грузії був законно обраний.

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Як розповів Шейтельман, місцеві жителі вже називають партію "Грузинська мрія", яку контролює Бідзіна Іванішвілі, "Російською мрією".

Це вже зараз основний наратив, який полягає в тому, що це все Росія робить. Росія випускає поліцію на людей, намагається провести закони, щоб закрити демократію та завадити Грузії піти в Європу,

– зазначив Шейтельман.

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В Євросоюзі вже попередили Грузію, що ухвалення закону про іноземних агентів матиме серйозні наслідки для країни. Цілком ймовірно, що так Тбілісі втратить шанс стати кандидатом в члени Євросоюзу.

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