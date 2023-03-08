Грузинские СМИ сообщают о будто бы по меньшей мере 2 пострадавших: мужчине и девушке, информирует 24 Канал. Пишут, что на улицах слышны выстрелы.
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На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит на земле. Ему пытаются оказать помощь. Пишут, что у пострадавшего – огнестрельное ранение. В то же время, официального подтверждения пока нет.
Полиция оттесняет протестующих слезоточивым газом. В сети пишут, что людей по одному вылавливают из толпы. Появляются жуткие сообщения о том, что полицейские натравили на протестующую собак.
Сообщают о первом пострадавшем с пулевым ранением: смотрите видео
Сообщается, что количество пострадавших возросло. Мужчину ранили ножом в ногу.
Протестующие выдвинули властям ультиматум
Вечером 8 марта протестующие выдвинули властям ультиматум и дали два часа для выполнения условий. Люди требовали, чтобы:
- отозвали закон об иноагентах из парламента;
- уволили всех протестующих, задержанных 7 марта.
Власть этого не сделала.