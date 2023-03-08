Это если вынести за скобки российский фактор, который влияет на эти причины Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Правительству нужен дополнительный рычаг давления

Первой причиной является то, что власть Грузии не очень уверенно себя чувствует. Следовательно, ей требуется дополнительный механизм контроля тех процессов, которые происходят в обществе страны.

В Грузии всегда было развито гражданское общество. В частности, на уровне общественных организаций, занимавшихся вопросами развития демократии, поддержки демократических тенденций, а также оппозиционных СМИ. Такой закон дает дополнительные рычаги давления на это поле и возможность его контролировать,

– объяснил политолог.

Более того, этот закон позволяет признавать "иноагентами" отдельных людей и высылать их из страны. То есть, это такой "удобный" способ борьбы с оппозицией, чтобы либо выслать ее представителей, либо создать условия, чтобы они уехали самостоятельно.

Перекладывание ответственности за проблемы с евроинтеграцией

Вторая причина заключается в том, что грузинская власть понимает проблемы, которые у нее есть на пути европейской и евроатлантической интеграции. Однако руководство страны не может сказать населению, что это исключительно его вина. Поэтому и придумывает истории с такими законами, против которых категорически выступает ЕС.

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Так, этот закон нарушает по меньшей мере 2 пункта из 12, которые Грузия должна была выполнить, чтобы продолжить интеграцию. А у власти страны появляется аргумент, мол, "мы в Европу хотим, но нас туда не берут, потому что им не нравится наше законодательство".