Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Отмечается, что сейчас в парламент уже прибыла следственно-оперативная группа, детали происшествия устанавливают

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Что известно о стрельбе в Абхазии

Местные журналисты сообщают, что в результате стрельбы в Абхазии погиб депутат Вахтанг Голандзия, а оппозиционер Кан Кварчия получил ранения. По данным СМИ, причиной стрельбы стал законопроект о запрете майнинга.

Во время этого обсуждения депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия начали спор. Впоследствии Харазия достал пистолет и начал стрелять. Однако под ударом оказался другой депутат – Вахтанг Голландзия – который пытался разнять коллег. От полученных ранений он скончался.

По данным так называемого "Министерства внутренних дел" Абхазии, подозреваемый Адгур Харазия сбежал с места происшествия.

К слову, ранее стало известно, что в оккупированной Абхазии так называемый "президент" ушел в отставку. Аслан Бжания сам предложил такой вариант после того, как оппозиционеры захватили президентскую администрацию и ему пришлось уехать в Сухуми в родное село Тамыш.