Так называемый "президент" Бжания сам предложил такой вариант после того, как оппозиционеры захватили президентскую администрацию и ему пришлось уехать в Сухуми в родное село Тамыш. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

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Что известно о политической ситуации в Абхазии

Накануне вечером представители оппозиции отправились на переговоры, происходившие в здании министерства обороны Абхазии. Президент не принимал в них участия, а уже ночью один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба сообщил, что Бжания уходит в отставку.

Впоследствии агентство "Апсныпрес" опубликовало соглашение между представителями власти и оппозицией. Согласно документу, сегодня парламент страны рассмотрит заявление об отставке президента.

Однако только после того, как протестующие покинут правительственный комплекс, который захватили на прошлой неделе. В случае, если они не выполнят это требование, президент отзовет заявление об отставке.

15 ноября оппозиция и ее сторонники захватили парламент, Кабинет министров и администрацию президента Абхазии, протестуя против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Силовики сначала пытались оттеснить толпу, но впоследствии прекратили сопротивляться.

Отметим, что Абхазия является частично признанной автономной республикой в составе Грузии. Некоторые страны, в частности, пять стран-членов ООН, признали Абхазию, но де-факто она контролируется Россией.