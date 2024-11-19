Так званий "президент" Бжанія сам запропонував такий варіант після того, як опозиціонери захопили президентську адміністрацію і йому довелося виїхати в Сухумі в рідне село Тамиш. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

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Що відомо про політичну ситуацію в Абхазії

Напередодні ввечері представники опозиції вирушили на переговори, що відбувалися у будівлі міністерства оборони Абхазії. Президент не брав у них участі, а вже вночі один із лідерів опозиції Адгур Ардзінба повідомив, що Бжанія йде у відставку.

Згодом агентство "Апснипрес" опублікувало угоду між представниками влади та опозицією. Згідно з документом, сьогодні парламент країни розгляне заяву про відставку президента.

Проте лише після того, як протестувальники покинуть урядовий комплекс, який захопили минулого тижня. У випадку, якщо вони не виконають цю вимогу, президент відкличе заяву про відставку.

15 листопада опозиція та її прихильники захопили парламент, Кабінет міністрів та адміністрацію президента Абхазії, протестуючи проти ратифікації інвестиційної угоди з Росією. Силовики спочатку намагалися відтіснити натовп, але згодом припинили чинити опір.

Зазначимо, що Абхазія є частково визнаною автономною республікою у складі Грузії. Деякі країни, зокрема, п'ятеро країн-членів ООН, визнали Абхазію, але де-факто вона контролюється Росією.