Абхазія та Південна Осетія вже давно окуповані Росією. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко зауважив 24 Каналу, що там панують проросійські настрої.

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Який сценарій хоче реалізувати Росія

"У невизнаній республіці намагаються організувати російську комбінацію. Проте це не конфлікт виключно всередині Абхазії між владою та опозицією. Ситуація значно глибша", - сказав політолог.

Варто зауважити, що ключова проблема в тому, що опозиція проти підписання об'ємної економічної інвестиційної угоди з Росією. Країна-агресорка одна з небагатьох держав, яка визнала незалежність Абхазії. Теоретично це дозволяє їм укладати між собою договори.

Російська ідея затяжної окупації Грузії полягатиме в тому, що мають відкритися порти Абхазії. Відповідно до закону, інвестор з Росії матиме більше прав на власність, інвестиції, ніж корінні жителі. Фактично росіяни почнуть повністю скупляти землю, нерухомість та виробництво в Абхазії. Така сама ситуація може бути з Південною Осетією,

– розповів Олексій Буряченко.

На виборах у Грузії перемогла проросійська партія. Далі Москва може почати повертати країні окуповані території. Це дозволить "Грузинській мрії" вийти до свого електорату й сказати, що це нібито їхня політика призвела до повернення територій. Тоді як разом із Заходом вони лише їх "втрачали".

У такому випадку у Грузії практично не залишиться шансів знову повернутися в бік демократичного світу. Адже Росія витіснить з країни залишки грузинського та західного бізнесу, а саму Грузію візьме під свій повний контроль. Владіміру Путіну це вигідно з огляду на економічні вигоди.

Нагадаємо, підписання інвестиційної угоди опозиція розглядала як здачу інтересів Абхазії. На тлі протестів президент самопроголошеної країни планував піти у відставку, але згодом передумав.