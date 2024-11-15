Протестувальників закидали димовими шашками, але вони прорвали огорожу навколо будівлі парламенту. Про те, яка ситуація в Абхазії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Нам усе одно, де замерзати": десятки переселенців з Суджі вийшли на мітинг у Курську

Яка причина протестів в Абхазії

Наприкінці жовтня в Москві уклали угоду, що надає великому російському бізнесу безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати проєкти в Абхазії, а також право володіння землею та майном.

З 1 вересня Москва припинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи, зокрема, схвалення цієї інвестиційної угоди. Абхазька опозиція виступає проти документа, стверджуючи, що його ухвалення спричинить "експансії олігархату".

11 листопада кількох опозиціонерів було затримано, коли вони поверталися зі зборів громадськості в Гудауті, де обговорювали протидію ратифікації угоди з Росією. Абхазька влада звинуватила їх у "протиправних діях щодо депутата парламенту" Алмаса Акаба.

Ці події спричинили хвилю протестів. Спочатку біля будівлі Служби держбезпеки, а потім на майдані Свободи. Опозиція також перекривала ключові мости, що ведуть до столиці Абхазії - Сухумі.

Пізніше міський суд закрив справу проти затриманих опозиціонерів.

Що відбувається в Абхазії

13:54, 15 листопада "Президенту" Абхазії запропонували мирно піти у відставку Протестувальники біля парламенту Абхазії вимагають відставки президента. Вони запропонували йому піти мирно.

13:53, 15 листопада Під час акції протесту постраждали люди Вісім людей доставлено до лікарні після заворушень в Абхазії, сімом призначено амбулаторне лікування, один з постраждалих залишається в лікарні

13:52, 15 листопада Протестувальники оточили комплекс урядових будівель.

13:52, 15 листопада Силовики проводять переговори із протестувальниками Керівники абхазьких силових відомств проводять переговори із протестувальниками.

13:47, 15 листопада Протестувальники вантажівкою знесли паркан біля будівлі парламенту Протестувальники вантажівкою знесли паркан біля будівлі парламенту і намагаються прорватися всередину. Силовики застосовують сльозогінний газ. Частина правоохоронців перейшла на бік протестувальників. Протестувальники повалили паркан біля парламенту: дивіться відео

13:46, 15 листопада Біля будівлі парламенту пролунали вибухи ЗМІ повідомляють, що звуки подібні на постріли пролунали біля будівлі парламенту Абхазії.

13:38, 15 листопада Протести в Абхазії: дивіться відео

13:36, 15 листопада Протестувальники в Сухумі прорвалися на площу перед будівлею парламенту Протестувальники прорвалися на площу перед будівлею парламенту. Наразі вони намагаються прорватися до будівлі парламенту, проте силовики їх не пускають. Для проведення переговорів із протестувальниками вийшли міністр внутрішніх справ та голова служби держбезпеки Абхазії.