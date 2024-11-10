Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Протест переселенців з Суджі у Росії

Так, на Красній площі Курська близько 120 переселенців з Суджі влаштували мітинг. Вони вимагали визнати, що йде війна, і провести евакуацію мешканців, оскільки ті живуть у жахливих умовах і всім на них начхати.

Зрештою до людей вийшов голова управління із взаємодії з органами місцевого самоврядування Анатолій Дроган. Він попросив присутніх піти з центральної площі Курська, а потім назвав мітинг "незаконною акцією"

Вас штовхають на незаконні дії. Ми живемо з вами у режимі КТО, на жаль, це не від влади залежить. Влада нікого з ворогів не штовхала на кордон, це війна. Це не керується владою, був прорив, війська, які там стояли, вони загинули,

– скаржився чиновник.

Він вимагав, щоб мешканці Суджі залишили площу та перейшли до громадської приймальні для складання колективного звернення. Однак мітингувальники відмовилися виконати заклик.

"Нам усе одно, де замерзати. На вулиці замерзати, яка нам різниця, ми все одно не вдома", – сказала одна з мешканок Суджі.

Тоді їм пообіцяли, що 12 листопада відбудеться зустріч з губернатором Курської області.

Мітинг переселенців з Суджі у Курську: дивіться відео

На протест у російському Курську вже відреагував глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що люди, незадоволені владою Росії, живуть в жахливих умовах, всім на них байдуже, вони не мають ніякого майбутнього.

"І правда, до 24 лютого 2022 року майбутнє ще було. Потім СВО, у Суджі 24 лютого збиралися люди і раділи колонам російської техніки. А тепер живуть як собаки і всім на них байдуже в РФ. Як так вийшло?" – зауважує Коваленко.