Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Протест переселенцев из Суджи в России

Так, на Красной площади Курска около 120 переселенцев из Суджи устроили митинг. Они требовали признать, что идет война, и провести эвакуацию жителей, поскольку те живут в ужасных условиях и всем на них наплевать.

В конце концов к людям вышел глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Анатолий Дроган. Он попросил собравшихся уйти с центральной площади Курска, а затем назвал митинг "незаконной акцией"

Вас толкают на незаконные действия. Мы живем с вами в режиме КТО, к сожалению, это не от власти зависит. Власть никого из врагов не толкала на границу, это война. Это не управляется властью, был прорыв, войска, которые там стояли, они погибли,

– жаловался чиновник.

Он требовал, чтобы жители Суджи покинули площадь и перешли в общественную приемную для составления коллективного обращения. Однако митингующие отказались выполнить призыв.

"Нам все равно, где замерзать. На улице замерзать, какая нам разница, мы все равно не дома", – сказала одна из жительниц Суджи.

Тогда им пообещали, что 12 ноября состоится встреча с губернатором Курской области.

Митинг переселенцев из Суджи в Курске: смотрите видео

На протест в российском Курске уже отреагировал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что люди, недовольны властью России, живут в ужасных условиях, всем на них безразлично, они не имеют никакого будущего.

"И правда, до 24 февраля 2022 года будущее еще было. Потом СВО, в Судже 24 февраля собирались люди и радовались колоннам российской техники. А теперь живут как собаки и всем на них наплевать в РФ. Как так получилось?" – замечает Коваленко.