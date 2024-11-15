Протестующих забросали дымовыми шашками, но они прорвали ограждение вокруг здания парламента. О том, какая ситуация в Абхазии – читайте в материале 24 Канала.
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Какова причина протестов в Абхазии
В конце октября в Москве заключили соглашение, предоставляющее крупному российскому бизнесу беспрецедентные льготы, возможность реализовывать проекты в Абхазии, а также право владения землей и имуществом.
С 1 сентября Москва прекратила финансирование абхазского бюджета, требуя, в частности, одобрения этого инвестиционного соглашения. Абхазская оппозиция выступает против документа, утверждая, что его принятие повлечет "экспансии олигархата".
11 ноября несколько оппозиционеров были задержаны, когда они возвращались с собрания общественности в Гудауте, где обсуждали противодействие ратификации соглашения с Россией. Абхазские власти обвинили их в "противоправных действиях в отношении депутата парламента" Алмаса Акаба.
Эти события вызвали волну протестов. Сначала у здания Службы госбезопасности, а затем на площади Свободы. Оппозиция также перекрывала ключевые мосты, ведущие в столицу Абхазии - Сухуми.
Позже городской суд закрыл дело против задержанных оппозиционеров.
Что происходит в Абхазии
"Президенту" Абхазии предложили мирно уйти в отставку
Протестующие возле парламента Абхазии требуют отставки президента. Они предложили ему уйти мирно.
Во время акции протеста пострадали люди
Восемь человек доставлены в больницу после беспорядков в Абхазии, семерым назначено амбулаторное лечение, один из пострадавших остается в больнице
Протестующие окружили комплекс правительственных зданий.
Силовики проводят переговоры с протестующими
Руководители абхазских силовых ведомств проводят переговоры с протестующими.
Протестующие грузовиком снесли забор возле здания парламента на грузовике
Протестующие грузовиком снесли забор возле здания парламента и пытаются прорваться внутрь.
Силовики применяют слезоточивый газ. Часть правоохранителей перешла на сторону протестующих.
Протестующие повалили забор возле парламента: смотрите видео
Возле здания парламента прогремели взрывы
СМИ сообщают, что звуки подобные выстрелам раздались возле здания парламента Абхазии.
Протесты в Абхазии: смотрите видео
Протестующие в Сухуми прорвались на площадь перед зданием парламента
Протестующие прорвались на площадь перед зданием парламента.
Сейчас они пытаются прорваться к зданию парламента, однако силовики их не пускают.
Для проведения переговоров с протестующими вышли министр внутренних дел и глава службы госбезопасности Абхазии.
У парламента Абхазии в Сухуми проходит акция протеста у парламента Абхазии
В Сухуми возле парламента Абхазии продолжается акция протеста. Депутаты непризнанной республики должны были сегодня рассмотреть инвестиционное соглашение с Россией, однако отложили этот вопрос как минимум до следующей недели.
Протестующие заявляют, что не разойдутся, пока парламент не откажется от рассмотрения соглашения вообще.