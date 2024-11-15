Протестующих забросали дымовыми шашками, но они прорвали ограждение вокруг здания парламента. О том, какая ситуация в Абхазии – читайте в материале 24 Канала.

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Какова причина протестов в Абхазии

В конце октября в Москве заключили соглашение, предоставляющее крупному российскому бизнесу беспрецедентные льготы, возможность реализовывать проекты в Абхазии, а также право владения землей и имуществом.

С 1 сентября Москва прекратила финансирование абхазского бюджета, требуя, в частности, одобрения этого инвестиционного соглашения. Абхазская оппозиция выступает против документа, утверждая, что его принятие повлечет "экспансии олигархата".

11 ноября несколько оппозиционеров были задержаны, когда они возвращались с собрания общественности в Гудауте, где обсуждали противодействие ратификации соглашения с Россией. Абхазские власти обвинили их в "противоправных действиях в отношении депутата парламента" Алмаса Акаба.

Эти события вызвали волну протестов. Сначала у здания Службы госбезопасности, а затем на площади Свободы. Оппозиция также перекрывала ключевые мосты, ведущие в столицу Абхазии - Сухуми.

Позже городской суд закрыл дело против задержанных оппозиционеров.

Что происходит в Абхазии

13:54, 15 ноября "Президенту" Абхазии предложили мирно уйти в отставку Протестующие возле парламента Абхазии требуют отставки президента. Они предложили ему уйти мирно.

13:53, 15 ноября Во время акции протеста пострадали люди Восемь человек доставлены в больницу после беспорядков в Абхазии, семерым назначено амбулаторное лечение, один из пострадавших остается в больнице

13:52, 15 ноября Протестующие окружили комплекс правительственных зданий.

13:52, 15 ноября Силовики проводят переговоры с протестующими Руководители абхазских силовых ведомств проводят переговоры с протестующими.

13:47, 15 ноября Протестующие грузовиком снесли забор возле здания парламента на грузовике Протестующие грузовиком снесли забор возле здания парламента и пытаются прорваться внутрь. Силовики применяют слезоточивый газ. Часть правоохранителей перешла на сторону протестующих. Протестующие повалили забор возле парламента: смотрите видео

13:46, 15 ноября Возле здания парламента прогремели взрывы СМИ сообщают, что звуки подобные выстрелам раздались возле здания парламента Абхазии.

13:38, 15 ноября Протесты в Абхазии: смотрите видео

13:36, 15 ноября Протестующие в Сухуми прорвались на площадь перед зданием парламента Протестующие прорвались на площадь перед зданием парламента. Сейчас они пытаются прорваться к зданию парламента, однако силовики их не пускают. Для проведения переговоров с протестующими вышли министр внутренних дел и глава службы госбезопасности Абхазии.