Президент Абхазії погодився піти у відставку. Про це пише 24 Канал із посиланням на російських пропагандистів.

Дізнайтеся більше В Абхазії почалися протести через договір з Росією: все, що відомо про ситуацію

Аслан Бжанія нібито погодився піти у відставку

На тлі масових протестів Аслан Бжанія нібито погодився піти у відставку. Окрім того, вирішив відкликати законопроєкт про ратифікацію угоди з Росією.

Зауважимо, у самопроголошеній республіці Абхазія мітинги проти інвестиційної угоди Сухумі з Москвою. Її планували ухвалити 15 листопада.

Протестувальники прорвалися в будівлю парламенту. Заявляли, що мають намір залишатися в урядовому комплексі до відставки так званого президента.

Довідка. Угода про інвестиційну діяльність між Сухумі та Москвою надала б фірмам Росії право інвестувати в будівельні проєкт. В уряді розглядали її як нібито "стимул для місцевої економіки". Однак, його противники вважають договір здачею інтересів Абхазії.