Глава невизнаної Абхазії Аслан Бжанія, на тлі масових акцій проти угоди, заявив, що адміністрація президента готує документ для відкликання законопроєкту з парламенту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Яка ситуація в Абхазії

Законопроєкт передбачав ратифікацію угоди про інвестиційні проєкти Росії на території Абхазії. Рішення було прийнято з метою стабілізації ситуації в республіці.

З парламенту відкликають законопроєкт "Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Абхазія та Урядом Російської Федерації про здійснення російськими юридичними особами інвестиційних проєктів на території Республіки Абхазія".

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Москві уклали угоду, що надає великому російському бізнесу безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати проєкти в Абхазії, а також право володіння землею та майном. З 1 вересня Москва припинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи, зокрема, схвалення цієї угоди.