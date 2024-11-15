Президент Абхазии согласился уйти в отставку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.

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Аслан Бжания якобы согласился уйти в отставку

На фоне массовых протестов Аслан Бжания якобы согласился уйти в отставку. Кроме того, он решил отозвать законопроект о ратификации соглашения с Россией.

Заметим, в самопровозглашенной республике Абхазия состоялись митинги против инвестиционного соглашения Сухуми с Москвой. Его планировали принять 15 ноября.

Протестующие прорвались в здание парламента. Они заявляли, что намерены оставаться в правительственном комплексе до отставки так называемого президента.

Справка. Соглашение об инвестиционной деятельности между Сухуми и Москвой предоставило бы фирмам России право инвестировать в строительные проекты. В правительстве рассматривали документ как якобы стимул для местной экономики. Однако его противники считают договор сдачей интересов Абхазии.