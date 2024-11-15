Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Узнайте больше В Абхазии начались протесты из-за договора с Россией: все, что известно о ситуации
Протесты в Абхазии 15 ноября
В сети отмечают, что протестующие устанавливают контроль за всем комплексом правительственных зданий самопровозглашенной республики Абхазия. Также пишут, что "часть силовых подразделений с народом".
Протестующие прорвались в здание парламента: смотрите видео
СМИ сообщают, что администрация "президента" готовит документ об отзыве из парламента инвестиционного соглашения с Россией.
Впрочем, протестующие заявили, что намерены оставаться в правительственном комплексе до отставки Аслана Бжания.
Протестующие уже в здании: смотрите видео
Краткая справка. Соглашение об инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией предоставляет российским фирмам право инвестировать в строительные проекты. "Правительство" рассматривает этот проект якобы как "стимул для местной экономики". Однако его противники считают договор сдачей интересов Абхазии.