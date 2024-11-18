Абхазия и Южная Осетия уже давно оккупированы Россией. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко отметил 24 Каналу, что там царят пророссийские настроения.

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Какой сценарий хочет реализовать Россия

"В непризнанной республике пытаются организовать российскую комбинацию. Однако это не конфликт исключительно внутри Абхазии между властью и оппозицией. Ситуация значительно глубже", - сказал политолог.

Стоит заметить, что ключевая проблема в том, что оппозиция против подписания объемного экономического инвестиционного соглашения с Россией. Страна-агрессор одна из немногих государств, которая признала независимость Абхазии. Теоретически это позволяет им заключать между собой договоры.

Российская идея затяжной оккупации Грузии будет заключаться в том, что должны открыться порты Абхазии. Согласно закону, инвестор из России будет иметь больше прав на собственность, инвестиции, чем коренные жители. Фактически россияне начнут полностью скупать землю, недвижимость и производство в Абхазии. Такая же ситуация может быть с Южной Осетией,

– рассказал Алексей Буряченко.

На выборах в Грузии победила пророссийская партия. Далее Москва может начать возвращать стране оккупированные территории. Это позволит "Грузинской мечте" выйти к своему электорату и сказать, что это якобы их политика привела к возвращению территорий. Тогда как вместе с Западом они только их "теряли".

В таком случае у Грузии практически не останется шансов снова вернуться в сторону демократического мира. Ведь Россия вытеснит из страны остатки грузинского и западного бизнеса, а саму Грузию возьмет под свой полный контроль. Владимиру Путину это выгодно, учитывая экономические выгоды.

Напомним, подписание инвестиционного соглашения оппозиция рассматривала как сдачу интересов Абхазии. На фоне протестов президент самопровозглашенной страны планировал уйти в отставку, но впоследствии передумал.