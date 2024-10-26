Раніше опублікували результати екзитполів. Вони були суперечливі. Опозиційні канали повідомляли про лідерство опозиційних сил, а провладні – про перемогу "Грузинської мрії".

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Як розподілилися голоси

Після того, як Центральна виборча комісія опрацювала майже 70 відсотків ділянок для голосування, стало відомо, що першість захопила "Грузинська мрія". У неї майже 53 відсотки голосів.

Далі йдуть "Коаліція за зміни" ("Ахалі", "Гірчі-більше свободи", "Дроа") – 11,199 відсотка, Єдність-національний рух" – 9,805 відсотка, "Сильна Грузія" – 9,04 відсотка, "Гахарія за Грузію" – 8,24 відсотка. Інші партії не долають бар'єр у 5 відсотків.

До слова, "Грузинська мрія" тримає прокремлівський курс. За її правління було ухвалено антидемократичний закон про "іноагентів". Представники цієї партії у передвиборчій рекламі використовували банери із зображенням зруйнованих українських міст.