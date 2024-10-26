Наразі ми маємо обмежену інформацію щодо екзитполів і опитувань, які там проводять. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, додавши, що загалом в опозиції все-таки є шанси.

До теми Історичні вибори в Грузії: чи утримає владу проросійський олігарх і що це означає для України

Чого чекати від виборів у Грузії

Наразі йде змагання між опозицією та проросійською партією "Грузинська мрія". Об'єднавшись, країна має шанс перемогти й спробувати сформувати велику коаліцію. Далі можна скасувати закони, які ухвалила "Грузинська мрія", щоб змінити курс країни.

Але представникам опозиції важливо потім не пересваритися одні з одними. Поки всі вони підписали спільну хартію, проте важливо, щоб після виборів нічого не змінилося.

Думаю, "Грузинська мрія" зробить все для того, щоб не втратити владу. Вони підуть на що завгодно: на підкуп, маніпуляції, можливо, на використання силовиків,

– припустив Ігор Рейтерович.

Проросійська партія хоче залишитися при владі, хоча перебуває там вже 12 років. Або інший варіант – зробить так, щоб у виборах не було однозначного переможця.

"Це будуть дуже брудні вибори й не краща ситуація після. Адже проблема в тому, що ні опозиція, ні влада не мають у Грузії абсолютної переваги, яка гарантує їм можливість сформувати коаліцію. Скоріш за все, ми побачимо багато ризикованих і незаконних речей, які робитиме грузинська влада", – підсумував Ігор Рейтерович.

Зауважимо, що 26 жовтня, у день голосування, на дільницях зафіксували численні бійки, масові порушення, напади на спостерігачів.