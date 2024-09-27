Про це повідомляє Эхо Кавказа. МЗС засудило та вважає неприпустими використання керівною партією Грузії "Грузинська мрія" зображень наслідків війни Росії проти України в політичній рекламі.

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У Грузії прокоментували фото з наслідками російської агресії

Журналісти запитали у Кобахідзе, чи вважав би він дружнім або етичним кроком, якби Україна використовувала кадри Сухумі для політичної кампанії.

Я пам’ятаю, що українці активно використовували ці кадри з різною метою, зокрема й у гумористичних, але це інше питання. Сьогодні ми говоримо про наслідки війни загалом і про те, чого ми уникли для нашої країни у 2022−2023 роках, і чого слід уникати. Це найголовніше, виходячи з цих парламентських виборів і після виборів,

– відповів глава грузинського уряду.

Кобахідзе попросили прокоментувати і заяву Міністерства закордонних справ України, яку оприлюднили напередодні.

У відомстві закликали уряд Грузї, партію влади Грузинська мрія та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми війни Росії проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

"Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним. Що стосується цієї заяви, я не буду її коментувати. Що стосується порівняння війни і миру, то для суспільства принципово важливо зробити правильний вибір, який зображений на цих банерах, якого ми уникаємо ціною дуже великої боротьби, зокрема у 2022−2023 роках. Нашу країну спіткала б така сама доля, якби ми не вчинили правильно. Деякі люди збираються зробити те саме навіть після цих парламентських виборів. Якщо, не дай Боже, і суспільство ухвалить неправильне рішення", – заявив Кобахідзе.