Там закликали утриматися грузинську партію від використання війни проти України у своїй внутрішньополітичних перегонах. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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Що сказали в МЗС про плакати з містами України в Грузії

У МЗС України зазначили, що вважають неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, а також страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства.

Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії,

– мовиться у повідомленні.

Українське міністерство закликало уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі.

"Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", – зазначили представники МЗС.

Там також висловили сподівання, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.

До слова, на цинічні кадри проросійської партії "Грузинська мрія" відреагувала й президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона написала у своєму фейсбуці, що "наскільки жалюгідними треба бути, щоб безсовісно пропонувати вашому народу плакат, виготовлений у кузні КДБ".