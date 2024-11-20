Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что протесты в Абхазии – часть большей цепочки.

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Что происходит в Абхазии

Как отметил Буряченко, и Абхазия, и Южная Осетия – территория Грузии, которая оккупирована Россией. Там абсолютно пророссийская власть. И сейчас Кремль хочет провернуть свою комбинацию.

Оппозиция к действующему президенту выступает против подписания глубокого инвестиционного соглашения между Абхазией и Россией. В чем здесь суть? Согласно ему полностью откроется "шлюз" Абхазии для российских инвесторов. Они фактически получат больше прав на собственность, чем жители Абхазии, и просто скупят все в регионе. Все будет под Россией. Вероятнее всего, такое же будет и с Южной Осетией,

– сказал Буряченко.

На этом фоне в Грузии переизбралась пророссийская "Грузинская мечта". И вполне может произойти ситуация, при которой Россия начнет "возвращать" оккупированные территории.

Тогда политики от действующей грузинской власти будут рассказывать, что "наша политика привела к возвращению территорий, а проевропейская – к потерям". Это усилит их электоральные позиции. Но в таком случае Грузия полностью упадет под Россию.

Если таким образом Абхазия и Южная Осетия "вернутся" в Грузию, то уже не будет шансов на прозападное движение. Там будет филиал России с российским бизнесом, где выжато все грузинское. Так Грузия полностью без войны полностью подпадет под протекторат России,

– подчеркнул Буряченко.

Напомним, оппозиция в Абхазии договорилась с "президентом" Асланом Бжанией, что он уйдет в отставку. Местный "парламент" рассмотрит его заявление, если протестующие покинут "правительственный" комплекс, в который они вошли в результате протестов.