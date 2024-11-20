Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що протести в Абхазії – частина більшого ланцюжка.

До теми В Абхазії протести через договір з Росією: все, що відомо про ситуацію

Що відбувається в Абхазії

Як наголосив Буряченко, і Абхазія, і Південна Осетія – територія Грузії, яка окупована Росією. Там абсолютно проросійська влада. І зараз Кремль хоче провернути свою комбінацію.

Опозиція до чинного президента виступає проти підписання глибокої інвестиційної угоди між Абхазією та Росією. У чому тут суть? Згідно з нею повністю відкриється "шлюз" Абхазії для російських інвесторів. Вони фактично отримають більше прав на власність, аніж жителі Абхазії, і просто скуплять все в регіоні. Все буде під Росією. Найімовірніше, таке саме буде і з Південною Осетією,

– сказав Буряченко.

На цьому тлі в Грузії переобралася проросійська "Грузинська мрія". І цілком може статися ситуація, за якої Росія почне "повертати" окуповані території.

Тоді політики від чинної грузинської влади будуть розповідати, що "наша політика привела до повернення територій, а проєвропейська – до втрат". Це посилить їхні електоральні позиції. Але в такому випадку Грузія повністю впаде під Росію.

Якщо у такий спосіб Абхазія та Південна Осетія "повернуться" до Грузії, то вже не буде шансів на прозахідний рух. Там буде філіал Росії з російським бізнесом, де вичавлене все грузинське. Так Грузія повністю без війни повністю підпаде під протекторат Росії,

– наголосив Буряченко.

Нагадаємо, опозиція в Абхазії домовилася з "президентом" Асланом Бжанією, що він піде у відставку. Місцевий "парламент" розгляне його заяву, якщо протестувальники покинуть "урядовий" комплекс, до якого вони увійшли внаслідок протестів.