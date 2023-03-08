Действия нынешней власти уже не в первый раз вызывают недовольство среди грузин. Уже не первый раз тысячи людей выходят на акции протеста за отставку правительства и изменение курса страны. Впрочем, до вчерашнего дня они не имели такого высокого напряжения. Последние масштабные протесты проходили в Грузии в 2019 году.

Обратите внимание В Грузии снова вышли протестовать против закона, написанного "под диктовку Москвы": хронология

Почему закон "Об иноагентах" так всколыхнул народ Сакартвело и как он связан, или правдивее будет сказать навязан Россией, — разбирался 24 Канал.

Скандальные законопроекты, навязанные Россией

15 февраля грузинское движение "Сила народа" внесло на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния", касавшийся СМИ с иностранным финансированием и неправительственных организаций.

Обратите внимание! Депутатское движение "Сила народа" состоит из грузинских народных избранников, вышедших из состава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", но оставшихся в коалиции с ней. Они часто озвучивают идеи, несовместимые с евроатлантической интеграцией Грузии, а также выступают за сохранение традиционных ценностей и противодействие "американскому влиянию".



Члены движения "Сила Народа"/ фото newsgeorgia.ge

По этому проекту определялось, что все юридические лица и медиа, имеющие дотации от иностранных государств хотя бы на 20%, будут включены в реестр агентов иностранного влияния. Этот список будет формироваться Национальным агентством государственного реестра и за уклонение от регистрации предусматривались штрафы.

Не подпадали бы под закон только те юрлица и медиа, которые финансируются фондами, связанными с Бидзиной Иванишвили – самым богатым мужчиной в Грузии с острыми пророссийскими взглядами.

Представители Европейского Союза и Государственного департамента США раскритиковали эту инициативу, ссылаясь на сходство с российским законом "Об иностранных агентах", который был принят еще в 2012 году.

Что я могу сказать со своей стороны – это то, что эта инициатива несовместима по меньшей мере с 2 из 12 приоритетов: о свободе СМИ и о гражданском обществе,

– подчеркнул посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский.

Сами же депутаты из "Силы народа" утверждали, что он подобен американскому закону FARA (О регистрации иностранных агентов) и не противоречит нормативным нормам международного права.

Оппозиция Грузии выступила с критикой этого законопроекта, сказав, что он призван ограничить работу СМИ и неправительственных организаций, сотрудничающих с западными фондами.

Впоследствии вышла инициатива "О регистрации иностранных агентов", являющаяся более жесткой версией предыдущего законопроекта. К нему добавили также и физические лица, получающие финансирование из-за границы. Для них предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, в то время как для юридических – только штрафы. К тому же, созданием такого реестра будет заниматься грузинская прокуратура.

Против этих инициатив совместным заявлением выступили более 260 неправительственных организаций, называя это ограничением свободы слова в стране.

Уже 8 марта спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клеру Бази-Малоре с просьбой подготовить вывод об обоих скандальных законопроектах. Это означает, что в ближайшее время инициатива "О регистрации иностранных агентов" не будет представлена на пленарных заседаниях парламентариев.

Президент с народом против парламента Грузии и силовиков

7 марта в парламенте Грузии начали досрочное рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", хотя ранее ожидалось, что его внесут в повестку дня только 9 марта. Обсуждение этой инициативы коалиция начала, когда большинство оппозиционных депутатов отсутствовало в сессионном зале, в том числе и находившаяся в Соединенных Штатах президент страны Саломе Зурабишвили. Это было сделано во избежание возможных драк и протестов со стороны оппозиции

Справка. Днем ранее, 6 марта, во время заседания юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии произошло столкновение между членом провластной партии "Грузинская мечта" Анри Оханашвили и главой "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили открыто выступили за одобрение обеих инициатив. Как следствие, законопроект был принят в первом чтении, за него проголосовало минимальное количество депутатов – 76 из 150. Против выступили только 13.

Принятие этой инициативы стало последней каплей для грузин и привело к тому, что в столице Сакартвело Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Почти сразу полиция стала задерживать митингующих, хотя сначала в "Грузинской мечте" отмечали, что ничего такого не будет.

Силовой разгон митинга 7 марта: смотрите видео

Чтобы разогнать протестующих силовики применяли все стандартные методы: слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и водометы. Митингующие со своей стороны оборонялись коктейлями Молотова, а также пытались штурмовать здание парламента. После разгона полицией акция перешла на проспект Шота Руставели.

К митингующим из Нью-Йорка обратилась президент страны Саломе Зурабишвили и поддержала протестующих, подчеркнув, что в случае принятия этого законопроекта, она наложит свое вето.

Любопытно! Что касается права вето, о котором говорила президент, на самом деле оно не является большим препятствием для провластной партии. Парламент страны может его легко отозвать, повторно набрав на голосовании минимальное большинство депутатских "за".



Президент Грузии Саломе Зурабишвили/ фото mtavari.tv

Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не позволит никому забрать это будущее,

– отмечала президент в своем обращении.

После обращения полицейские начали снова разгонять протест и добились своей цели, площадь возле парламента была полностью зачищена.

Обратите внимание! Пока известно о 66 задержанных лицах, которых просто выхватывали из толпы. Со стороны сотрудников МВД Грузии пострадали 55 человек.

Что будет в Грузии дальше и повторит ли она путь украинского Майдана

После того как в Тбилиси разогнали митингующих, грузинская оппозиция объявила о новой акции протеста под парламентом страны.

С трех часов дня, Грузия, начинаем собираться на проспекте Руставели. С трех часов дня, и так будет каждый день, весь проспект Руставели будет Грузинским, никаких россиян. Стоим до победы,

– Об этом заявил Глава Единого национального движения Ника Мелия.

В настоящее время грузинские активисты обращаются к западным медиа, чтобы сообщить и распространить правдивую информацию о митингах, а также показать подлинное стремление грузин к евроинтеграции.

Однако грузинский журналист Гиги Пипия рассказал, что причинами этого митинга был не только закон "Об иноагентах".

"Это был комплекс причин, которые долгое время создавали грузинские власти, однако именно этот закон стал той же точкой кипения, которая возмутила граждан и побудила выйти на протест", — подчеркнул медийщик.

Многие иностранные политики видят в событиях 7 марта сходство с украинской Революцией Достоинства, в частности депутат Европарламента Виола фон Крамон в своем твиттере написала, что события в Тбилиси напоминают события на Майдане Незалежности 2013 – 2014 годов. Однако, по мнению эксперта, еще рано говорить о дальнейшем развитии ситуации.

Сейчас очень трудно сказать, во что именно перерастут эти акции протеста, ведь ситуация меняется ежесекундно. Но то, что происходило вчера, действительно напоминает события в Украине в 2014 году,

– сказал грузинский журналист Гиги Пипия.

Новые протесты в Грузии: смотрите видео

Из этого можно сделать вывод, что вряд ли в ближайшее время протесты в Сакартвело стихнут, ведь пока этот закон обсуждается и стоит в повестке дня, до тех пор грузины будут бороться против открытого авторитаризма.

С нашей стороны, Министерство иностранных дел Украины изложило заявление, в котором подчеркнули, что украинцы разделяют позицию Европейского Союза о том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит демократическим ценностям блока, а также выражает солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего страны.

Автор: Владислав Кравцов