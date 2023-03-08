Во время многотысячной акции протеста силовики начали жестокие разгоны и задержания. Против мирных митингующих использовали водометы, светло-шумовые гранаты, а также перечный газ и резиновые пули.

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Что сказали в Вашингтоне

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что у Вашингтона есть инструменты для привлечения к ответственности за нарушение прав человека. Таким образом, он намекнул на санкции против причастных к закону об иноагентах.

У нас есть ряд инструментов, позволяющих нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что в противном случае считалось бы общечеловеческим правом человека,

– отметил Прайс.

Он добавил, что США будут внимательно следить за ситуацией в Грузии, которая их "очень беспокоит", и призывают Тбилиси гарантировать право на мирные протесты.

"Мы очень надеемся, что грузинское правительство прислушается к своему народу, который сейчас четко заявляет свою позицию. И мы сейчас видим, как некоторые из этих голосов заглушаются слезоточивым газом, усилиями по подавлению тех, кто пытается воспользоваться своим правом на свободу мирных собраний", – сказал он.

Реакция ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал голосование за законопроект "очень плохим событием для Грузии и ее народа".

Закон в его нынешнем виде угрожает организациям гражданского общества и СМИ негативными последствиями для многих грузин, получающих пользу от их деятельности,

– объяснил он.

Боррель добавил, что этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. По его словам, это противоречит заявленной цели Грузии стать членом Европейского Союза, поддерживаемой большинством граждан Грузии.

"Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для отношений между нами", – подытожил Боррель.

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