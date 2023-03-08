Під час багатотисячної акції протесту силовики розпочали жорстокі розгони та затримання. Проти мирних мітингувальників використовували водомети, світло-шумові гранати, а також перцевий газ та гумові кулі. На це миттєво відреагували у США та Європі.

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Що сказали у Вашингтоні

Речник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон має інструменти для притягнення до відповідальності за порушення прав людини. Таким чином він натякнув на санкції проти причетних до закону про іноагентів.

У нас є низка інструментів, які дозволяють нам притягти до відповідальності будь-кого в будь-якій країні світу, хто причетний до придушення того, що в іншому випадку вважалось би загальнолюдським правом людини,

– зазначив Прайс.

Він додав, що США будуть уважно стежити за ситуацією в Грузії, яка їх "дуже непокоїть", і закликають Тбілісі гарантувати право на мирні протести.

"Ми дуже сподіваємося, що грузинський уряд прислухається до свого народу, який зараз чітко заявляє свою позицію. І ми зараз бачимо, як деякі з цих голосів заглушаються сльозогінним газом, зусиллями з придушення тих, хто намагається скористатись своїм правом на свободу мирних зібрань", – сказав він.

Реакція ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель назвав голосування за законопроєкт "дуже поганою подією для Грузії та її народу".

Закон у його нинішньому вигляді загрожує організаціям громадянського суспільства та ЗМІ негативними наслідками для багатьох грузинів, які отримують користь від їхньої діяльності,

– пояснив він.

Боррель додав, що цей закон несумісний із цінностями та стандартами ЄС.За його словами, це суперечить заявленій меті Грузії стати членом Європейського Союзу, яку підтримує більшість громадян Грузії.

"Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для відносин між нами", — підсумував Боррель.

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