Глава держави подякував усім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори, повідомляє 24 Канал. А також за український національний гімн, який лунав у Тбілісі.

Варто прочитати Польща готова: Дуда назвав умову передачі Україні МіГ-29

Президент розповів про нараду з військовими

Зеленський 8 березня провів нараду з військовими, розвідкою.

Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави,

– заявив глава держави.

Він подякував кожному українському воїну, який бореться за Україну та своїх побратимів, всім, хто захищає позиції, відбиває штурми, допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій.

"Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це – люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою", – зауважив президент.

За його словами, мовиться про допомогу від усіх, хто: