Важку вогнеметну систему окупантів знищили спецпризначенці СБУ. Вони використовували для цього FPV-дрон.

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Захисники знищили російський "Сонцепьок"

Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спопелили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" прямо в момент її залпу.

"Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту",

– повідомили захисники.

Дивіться відео бездоганної роботи захисників

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Загальні втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 155 530 загарбників. Зазначимо, що ці цифри є неточними, оскільки через велику інтенсивність боїв складно підрахувати всі втрати ворога.

Окрім живої сили, окупаційна армія втрачає й чимало техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, українські бійці вже спопелили: