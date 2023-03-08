За інформацією CNN, Сполучені Штати вже працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити скільки часу їм знадобиться, аби навчитися керувати різними американськими військовими літаками, в тому числі F-16. Двоє українських військових наразі перебувають на військовій базі в США, де їхні навички перевіряють на авіаційних тренажерах.

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Польща готова надати Україні МіГ-29

Дуда заявив, що Варшава готова надати Україні частину винищувачів МіГ-29, яка залишилася в Польщі та служить в її військово-повітряних силах.

Ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова негайно їх використати,

– додав польський лідер.

За його словами, українські Збройні Сили захочуть прагнути до стандартів НАТО. Дуда вірить, що українці у майбутньому користуватимуться літаками F-16.

"Тому підготовка українських пілотів є важливою і вкрай необхідною", – наголосив президент Польщі.

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Україні потрібна артилерія

Дуда підкреслив, посилаючись на свою розмову з президентом Володимиром Зеленським, що ключовою військовою потребою України наразі є далекобійна артилерія.

Зараз найбільше потрібна далекобійна артилерія, щоб відтіснити ворога та уникнути прямих зіткнень. Тому що росіяни намагаються розчавити Україну, розчавити вагою своїх збройних сил, своїм розміром і своєю технікою,

– зауважив польський лідер.

Він додав, що для збереження глобального миру необхідно, щоб Росія зазнала поразки в Україні.

"Для того, щоб зберегти мир у всьому світі, в країнах Центральної Європи та інших країнах, які зазнали впливу російського імперіалізму, і щоб всі ці країни жили мирним і безпечним життям, Росія повинна вийти з цієї війни як держава, що зазнала поразки. Вона повинна зазнати поразки", – підсумував президент Польщі.

Зверніть увагу! Дуда здійснив перший за останні 13 років двосторонній візит до Абу-Дабі, щоб застерегти еміратських лідерів від російської пропаганди та розповісти, як виглядає ситуація в Україні з "дуже близької перспективи". Адже понад рік, відколи Росія розпочала війну, Об'єднані Арабські Емірати, як і більшість країн Близького Сходу, дотримуються нейтралітету. Багаті на енергоносії держави Перської затоки виграли від зростання цін, спричиненого війною в Україні, що поповнило їхні скарбниці на десятки мільярдів доларів, а Кремль продовжує шукати шляхи фінансової втечі на ринки ОАЕ.