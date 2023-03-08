Лідер грузинської опозиції Георгій Вашадзе закликав протестувальників оточити будівлю парламенту.

Які вимоги ставили протестувальники

Опозиційний політик Георгій Вашадзе 8 березня вимагав у парламенту Грузії відкликати законопроєкт про "іноагентів" та відпустити всіх затриманих. Він заявив, що якщо влада не виконає умови впродовж години, активістам доведеться "перейти до інших кроків".

Вимоги не виконано: активісти оточують парламент

Парламент не виконав вимоги протестувальників. Тому Георгій Вашадзе закликав протестувальників на площі оточити парламент, але діяти мирно і без насильства.