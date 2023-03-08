Видео из центра Тбилиси распространяется по сети. 24 Канал. Таким образом, народ Грузии демонстрирует не только поддержку собственного европейского будущего, но и украинского народа, который сейчас борется с врагом.

Обратите внимание Дали во исполнение час: в Грузии участники протестов поставили ультиматум власти, – СМИ

Гимн Украины на протестах Грузии

Грузины еще раз демонстрируют свою поддержку Украине на фоне действий пророссийских властей, которые, в частности, планируют лишать гражданства грузинских добровольцев, которые на нашей стороне воюют против России.

Гимн Украины на протестах в Тбилиси: смотрите видео

Протесты в Грузии: главное

Грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданный в лучших традициях русской пропаганды Фактически повторяет российское законодательство об "иноагентах".

Вечером 7 марта под парламентом собрались тысячи человек на митинг против закона. Затем митингующие попытались штурмовать парламент, однако силовики оттеснили их. Используя водометы и слезоточивый газ, спецназ зачистил площадь Шота Руставели.

Однако 8 марта митинги продолжились. Люди собрались с требованиями отозвать закон и отпустить задержанных митингующих, которых, по предварительным данным, 77 человек.

Президент Саломе Зурабишвили поддержала митингующих и заявила, что будет ветировать законопроект. В то же время, ЕС и США осудили силовое подавление протестов, а в Госдепе намекнули, что причастные к силовым разгонам могут попасть под санкции.