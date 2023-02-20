Об этом рассказал член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа.

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"Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений", – сказал он.

Уверил о поддержке

Однако Заркуа подчеркнул, что Грузия поддерживает украинский народ. По его словам, это происходит на всех уровнях. Политик заявил, что многие европейские страны не решились действовать против России так, как Грузии.

Да, нас приглашают в Украину 24 февраля, хотя мы отказываемся, – отметил Заркуа.

Ранее об отказе уехать в Украину рассказывал оппозиционный политик из партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Обвинение от Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина пытается затянуть его страну в войну По его словам, Грузия избегает этого, несмотря на "все вызовы". Гарибашвили обвинил Киев в провокациях.

"Этой цели и служили отправление Михеила Саакашвили в Грузию и очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются и сейчас. Хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу одного, – миру, своевременному окончанию этой войны и возвращению территорий", – сказал глава грузинского правительства.