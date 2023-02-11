По словам Гарибашвили, попытки перенести продолжающуюся в Украине войну на территорию Грузии не прекращаются. Однако он желает нашему государству только "мира и возвращения территорий".

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Гарибашвили обвинил Украину в попытках втянуть Грузию в войну

Премьер Грузии заявил, что в результате работы правительства страны в прошлом году был беспрецедентно высок экономический рост – 10,1%.

Это в то время, когда во всем мире рецессия, неопределенность и непрогнозируемость. Несмотря на этот вызов, нашей команде удалось избежать наибольшего испытания – войны. Попытка того, чтобы этот конфликт как-то перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращается.

– отметил Гарибашвили.

Он обвиняет в этих попытках Украину. Мол, все непосредственно слышали заявления украинских властей на эту тему – Киев якобы хотел открыть "второй фронт".

"Этой цели и служило отправление Михеила Саакашвили в Грузию и очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращается и сейчас. Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу одного – мира, своевременного окончания этой войны и возвращения территорий", – подытожил глава грузинского правительства.

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Что известно о решении Грузии не давать Украине оружие

Правительство Грузии отказывается помогать Украине. Временно поверенный по делам Украины Андрей Касьянов сообщил, что Киев обращался к Тбилиси с просьбой предоставить не только ЗРК "Бук", которые в 2008 году она получила от Украины, но и комплексы Javelin.

США одобрили передачу своего оружия и предложили Тбилиси заменить комплексы более новыми. Однако в Грузии категорически отказались. Касьянов отмечал, что между Украиной и Грузией остаются разногласия относительно: