По ее словам, Россия должна узнать, где проходят ее границы. Зурабишвили осуждает войну, которую начал кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Россия должна покинуть Абхазию и Южную Осетию

Зурабишвили заявила, что грузинские вопросы должны быть на столе, ведь никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий. Призыв президента Грузии к возобновлению регионального порядка зависит от решающего поражения президента России в Украине, которое, по ее словам, быстро приближается.

Россия уже практически проиграла битвы, если не полностью войну,

– заявила Зурабишвили во время интервью в своей президентской резиденции, фасад которой украшен флагами Грузии и Украины.

В 2008 году во время войны с Грузией Россия отправила танки и войска в пределах 20 миль от Тбилиси. Позже Кремль признал два сепаратистских района – Абхазию и Южную Осетию – независимыми.

Это стало первым случаем одностороннего изменения границ государств, возникших после распада Советского Союза в 1991 году. С тех пор Россия разместила там свои войска, оккупировав около пятой части грузинской территории, остающейся международно признанной частью кавказской республики.

По словам президента, не требуя от России полного вывода войск в рамках условий капитуляции, "западный мир совершит еще одну большую ошибку – такую же большую, как в 2008 и 2014 годах".

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Что известно о решении Грузии не давать Украине оружие

Правительство Грузии отказывается помогать Украине. Временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что Киев обращался к Тбилиси с просьбой предоставить не только ЗРК "Бук", которые в 2008 году страна получила от Украины, но и комплексы Javelin.

США одобрили передачу своего оружия и предложили Тбилиси заменить комплексы более новыми, но в Грузии категорически от этого отказались. Касьянов отмечал, что между Украиной и Грузией остаются разногласия относительно: