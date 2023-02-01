Об этом президент рассказал во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александром Ван дер Белленом. Он добавил, что Саакашвили – гражданин Украины.

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Зеленский прокомментировал ситуацию с Саакашвили

Президент рассказал, что ему передавали фото заключённого Михеила Саакашвили.

Когда-то он был президентом Грузии. Михеил Саакашвили. Их (фото – 24 Канал) передал Давид Арахамия. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели, как он выглядит. Я считаю, что сегодня правительство Грузии… Что они делают – они его убивают. Вы знаете, что они его отравили и сейчас понемногу его, простите, убивают,

– заявил Зеленский.

Он также назвал это публичной пыткой гражданина Украины, подчеркнув, что пресса должна это видеть.

"Я не обсуждаю вопрос – за что арестовали бывшего президента Грузии, каковы последствия этого для политики и демократии Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают каждый день. И я думаю, что они имеют цель его убить", – подытожил глава государства.

Важно! Украина официально обращалась к властям Грузии с просьбой разрешить Саакашвили выехать на лечение – в Украину или любую другую европейскую страну. Подробности рассказал Михаил Подоляк. Он признался, что очень уважает Саакашвили и считает его "фигурой исторического масштаба".

Лубинец опубликовал фото Саакашвили

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что бывший грузинский президент и нынешний гражданин Украины Михеил Саакашвили – в критическом состоянии.

То, что мы видим на фото и видео – это пытка гражданина Украины. За тем как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо! Еще раз публично призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины,

– заявил омбудсмен.

Он добавил, что несколько раз общался с омбудсменом Грузии и написал несколько писем в Министерство юстиции, однако не получил ответа.

"Требую срочно отпустить его на лечение! Также обращаюсь ко всем правозащитным институциям, чтобы срочно повлияли на власть Грузии! Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи!" – подытожил Лубинец.



Саакашвили находится в тяжелом состоянии / Фото Дмитрия Лубинца

Что происходит с Саакашвили