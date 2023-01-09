Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также заверил, что это никак не должно спровоцировать Россию на агрессию против Грузии.

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Украина призвала Грузию передать Саакашвили на лечение за границу

Украина на официальном уровне обратилась к Грузии с просьбой отдать Михеила Саакашвили. Советник руководителя ОП подчеркнул, что грузинские власти не должны бояться военной агрессии России по этому поводу.

У Президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция – в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили. Я очень симпатизирую Михеилу. Я уважаю его, потому что он фигура исторического масштаба,

– сообщил Михаил Подоляк.

Советник объяснил, что Украина предлагает передать ей грузинского экс-президента на лечение. Если Грузия категорически против, тогда Саакашвили следует отвезти в любую другую европейскую страну, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Подоляк считает, что Саакашвили специально пытают

Подоляк также сказал, что его позиция значительно более радикальная по сравнению с официальной. Он считает, что действующее грузинское правительство "хочет вписать Грузию в историю как государство, которое специально пытало своего президента в тюрьме".

Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо — представители действующей власти, государства в целом, депутаты правящей партии. Той партии, которая почему-то так любит Россию – не делайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами,

– призвал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что пытается понять мотивацию грузинского правительства. Более того, Подоляк готов даже лично приехать и забрать Саакашвили, если так захочет Грузия.

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