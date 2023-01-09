Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также заверил, что это никак не должно спровоцировать Россию на агрессию против Грузии.
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Украина призвала Грузию передать Саакашвили на лечение за границу
Украина на официальном уровне обратилась к Грузии с просьбой отдать Михеила Саакашвили. Советник руководителя ОП подчеркнул, что грузинские власти не должны бояться военной агрессии России по этому поводу.
У Президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция – в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили. Я очень симпатизирую Михеилу. Я уважаю его, потому что он фигура исторического масштаба,
– сообщил Михаил Подоляк.
Советник объяснил, что Украина предлагает передать ей грузинского экс-президента на лечение. Если Грузия категорически против, тогда Саакашвили следует отвезти в любую другую европейскую страну, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.
Подоляк считает, что Саакашвили специально пытают
Подоляк также сказал, что его позиция значительно более радикальная по сравнению с официальной. Он считает, что действующее грузинское правительство "хочет вписать Грузию в историю как государство, которое специально пытало своего президента в тюрьме".
Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо — представители действующей власти, государства в целом, депутаты правящей партии. Той партии, которая почему-то так любит Россию – не делайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами,
– призвал Подоляк.
Советник главы ОП добавил, что пытается понять мотивацию грузинского правительства. Более того, Подоляк готов даже лично приехать и забрать Саакашвили, если так захочет Грузия.
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Что происходит с Саакашвили
- Грузинский и украинский политик Михеил Саакашвили находится в тюрьме на родине с 2021 года. В начале декабря американский врач Дэвид Смит сообщил, что состояние Саакашвили существенно ухудшилось.
- Государственного деятеля пытались отравить – в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии лаборатория NMS Labs нашла тяжелые металлы, ртуть и мышьяк. Соратники и знакомые Саакашвили убеждены, что ухудшение здоровья политика – дело рук действующих властей.
- Недавно депутат парламента Грузии, глава фракции "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе отметила, что у Михеила уже 20 различных диагнозов. У бывшего президента постоянная температура, которую не удается сбить, и интоксикация организма Его состояние только ухудшилось с момента попадания в больницу.
- Высокопоставленные должностные лица многих стран, наблюдающие за ситуацией в Грузии, подчеркивают, что Михеил Саакашвили – политический заключенный, которого пытает действующая власть.