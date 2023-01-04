Активисты потребовали освободить Саакашвили. Акция прошла 4 января возле здания Генерального консульства Грузии в Одессе. Буквально перед этим соратница Саакашвили заявила, что у политика постоянная температура, интоксикация, ему только становится хуже.

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Пришедший на акцию волонтер Томаз Томазини рассказал, что он мониторит, что происходит с политиком.

Фактически год мужчина в тюрьме сейчас его перевели в больницу, после того, как иностранные специалисты обнаружили в его организме мышьяк и несколько тяжелых металлов, которые понемногу лишают его возможности двигаться. Уничтожается его мозг, и он практически не может самостоятельно ходить,

– заявил активист.

Он добавил, что боится, что процессы в организме Михаила Саакашвили неотвратимы, и что каждый час приближает смерть политика, а власти Грузии на это плевать.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями:

"Свободу Михаилу";

"Миша – одессит";

"Save Misha";

"Free Saakashvili".

Также активисты заявили, что их акция – часть международной инициативы – митингов в поддержку Саакашвили, одновременно прошедших в 40 городах мира.

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