Все болезни Саакашвили могли быть вызваны этим отравлением. Об этом заявил адвокат Валерий Гелбахиани.

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В организме нашли список ядовитых веществ

По словам адвоката, Саакашвили и сам подозревал, что его отравили. Иначе его болезни бы так не развивались. Впрочем, через 2 дня должны обнародовать подробности.

В заключении иностранной экспертизы был перечень найденных в организме ядовитых веществ. Адвокат говорит, что требуется дополнительное исследование, чтобы определить сроки, когда политика отравили: во время пребывания в тюрьме или после перевода несколько месяцев назад в клинику "Вивамед".

Мать Саакашвили, Гиули Аласания, сообщала, что у него повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия. Однако грузинские власти уверяют, что состояние экспрезидента не вселяет особых опасений.

Задержание Саакашвили: что известно

Саакашвили заочно приговорили в Грузии к 6 годам заключения. Однако его не было в стране. Он вернулся 1 октября 2021, когда приехал на выборы.

Правоохранители задержали политику. Тот в ответ объявил голодовку.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит .

Уже 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.

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