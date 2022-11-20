Усі хвороби Саакашвілі могли бути спричинені цим отруєнням. Про це заявив адвокат Валерій Гелбахіані.
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В організмі знайшли список отруйних речовин
За словами адвоката, Саакашвілі й сам підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися. Втім, за 2 дні мають оприлюднити подробиці.
У висновку іноземної експертизи був список знайдених в організмі отруйних речовин. Адвокат каже, що потрібно додаткове дослідження, щоб визначити терміни, коли політика отруїли: під час перебування у в'язниці або після переведення кілька місяців тому до клініки "Вівамед".
Мати Саакашвілі, Гіулі Аласанія, повідомляла, що в нього є підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію. Однак грузинська влада запевняє, нібито стан експрезидента не вселяє особливих побоювань.
Затримання Саакашвілі: що відомо
- Саакашвілі заочно засудили в Грузії до 6 років ув’язнення. Однак його не було в країні. Він повернувся 1 жовтня 2021 року, коли приїхав на вибори.
- Правоохоронці затримали політика. Той у відповідь оголосив голодування.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.
- Вже 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров’ям.
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