Во время своего традиционного вечернего обращения в понедельник, 19 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский упомянул об ухудшение здоровья Михеила Саакашвили. Он предложил грузинским властям отправить на лечение бывшего главу Грузии в Украину или в другие государства Европы.

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Издевательство над Саакашвили нужно прекратить

По словам украинского лидера, особенно в предрождественское время, нужно проявлять милосердие. Поэтому важно своевременно оказать экс-президенту Грузии медицинскую помощь.

Видимо, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к власти Грузии. То, что сейчас происходит с Михеилом, это издевательство. Это не к лицу Грузии. Это нужно прекратить,

– сказал Зеленский.

В то же время он призвал принять решение, которое спасло бы жизнь бывшего президента. Скажем, можно перевести Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну или даже Америку.

Экс президент передвигается с ходунками

Не так давно в соцсетях появилось видео, на котором видно, как похудевший из-за голодовки бывший президент ходит по палате. Однако Пенитенциарная служба Грузии заявляет, что экс глава государства имитирует свое плохое состояние и вводит в заблуждение общество. Также в структуре обвинили Михеила в жестоком обращении с персоналом и агрессивном поведении.

Обратите внимание! Еще 1 октября 2021 Саакашвили вернулся в родную страну, где его сразу задержали. До этого экс-президента заочно приговорили к 6 годам лишения свободы из-за злоупотребления служебным положением. Поэтому он 8 лет опасался пересекать границу и, очевидно, не зря. Тогда, кстати, действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили констатировала, что не помилует скандального политика ни при каких обстоятельствах.