В то же время в прокуратуре Грузии заявили, что бывший президент страны проведет в тюрьме по меньшей мере 6 лет. Все из-за приговоров по делам, в которых он ранее фигурировал.

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Что сказала Зурабишвили

"Нет и никогда!", – подчеркнула президент Грузии. Она заявила, что Саакашвили прибыл в страну, чтобы дестабилизировать там ситуацию, вопреки советам международных партнеров.

Зурабишвили обратилась к стране: смотрите видео



Зурабишвили также подчеркнула, что Саакашвили принял неприемлемое для президента решение, когда отказался от гражданства Грузии (больше 6 лет он является гражданином Украины). Комментируя возвращение политика, глава государства отметила, что тот "ворвался на территорию страны и пытался посягнуть на авторитет государственных правоохранительных органов".

Что известно о задержании Саакашвили

Политика задержали в Грузии 1 октября – после того, как он впервые за последние 8 лет прибыл на родину. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили грозит 6 лет за решеткой. Приговор обжалованию не подлежит. Адвокат бывшего президента Грузии уже заявил, что эта ситуация является политически мотивированной.

В прокуратуре напомнили, что политик заочно осужден по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Как отреагировали в Украине

Задержание Саакашвили в Грузии прокомментировал спикер украинского президента Сергей Никифоров. Он отметил, что Зеленский обеспокоен такими новостями. Украина обратится к грузинской стороне за разъяснением относительно всех обстоятельств и причин такого шага, так как политик имеет украинское гражданство. Кроме этого, в МИД вызвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе. В то же время в ОП уже заявили, что воспринимают этот шаг как месть бывшему грузинскому лидеру.