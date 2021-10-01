Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что у Зеленского внимательно следят за событиями, происходящими с Саакашвили на его родине.

Обратите внимание Саакашвили все же задержали в Грузии: появились первые видео​

Украина обратится к Грузии за разъяснениями

Чиновник подчеркнул, что украинский президент обеспокоен такими новостями. Его также беспокоит и тон заявлений, которые сейчас звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации.

Украина обращается к грузинской стороне за разъяснением относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина,

– объяснил Никифоров.

По его словам, украинское посольство в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашавили. Однако консулы уже работают, чтобы оказать политику необходимую помощь.

В МИД вызвали грузинского посла

Украинское Министерство иностранных дел уже вызвало посла Грузии в Киеве. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил представитель ведомства Олег Николенко. Дипломата попросят предоставить официальную информацию об основаниях и задержании Михеила Саакашвили.

Коротко о задержании Саакашвили в Грузии

Утром 1 октября политик сообщил, что возвращается на родину – впервые за последние 7 лет. Он уточнил, что находится в городе Батуми.

Тогда тамошние силовики заявили, что он не пересекал государственную границу. А спикер грузинского парламента даже заявил, что Саакашвили в Грузии нет, а его видео – фейк.

Впрочем, уже ближе к вечеру грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали. Его окружение изначально не подтверждало это, впрочем, впоследствии появились соответствующие кадры.

На родине против Саакашвили ранее возбудили несколько уголовных дел. Там ему грозит до 9 лет заключения. Сейчас его доставили в Руставскую тюрьму недалеко от Тбилиси.

Полный текст сообщения Никифорова в фейсбуке:

"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, звучащих в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы оказать Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь".