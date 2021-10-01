Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров. Він підкреслив, що у Зеленського уважно стежать за подіями із Саакашвілі на його батьківщині.

Зверніть увагу Саакашвілі таки затримали у Грузії: з'явилися перші відео​

Україна звернеться до Грузії за роз'ясненнями

Посадовець підкреслив, що український президент занепокоєний такими новинами. Його також турбує й тон заяв, які зараз лунають у Грузії щодо можливого розвитку ситуації.

Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненням щодо усіх обставин та причин такого кроку щодо українського громадянина,

– пояснив Никифоров.

За його словами, українське посольство у Грузії наразі не отримала офіційної інформації про затримання Саакашавілі. Проте консули вже працюють, аби надати політику необхідну допомогу.

У МЗС викликали грузинського посла

Українське Міністерство закордонних справ вже викликало посла Грузії у Києві. Про це у коментарі 24 каналу повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Дипломата попросять надати офіційну інформацію про підстави та затримання Міхеїла Саакашвілі.

Коротко про затримання Саакашвілі у Грузії

Зранку 1 жовтня політик повідомив, що повертається на батьківщину – вперше за останні 7 років. Він уточнив, що перебуває у місті Батумі.

Тоді тамтешні силовики заявили, що він не перетинав державний кордон. А спікер грузинського парламенту навіть заявив, що Саакашвілі в Грузії нема, а його відео – фейк.

Втім, вже ближче до вечора грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали. Його оточення спочатку не підтвержувало це, втім згодом з'явилися відповідні кадри.

На батьківщині проти Саакашвілі раніше порушили кілька кримінальних справ. Там йому загрожує до 9 років ув'язнення. Наразі його доставили у Руставську в'язницю неподалік Тбілісі.

Повний текст допису Никифорова у фейсбуці:

"Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації. Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу".