Так, спікер грузинського парламенту Каха Кучава називає інформацію про повернення Саакашвілі до Грузії несерйозною. Він закликав ЗМІ утриматися від поширення фейків.

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"Заяви легковажної людини"

Каха Кучава, відповідаючи на питання журналістів, впевнено сказав, що Саакашвілі у Грузії немає. Відео він назвав неправдивим.

Ми не можемо серйозно коментувати легковажних дій легковажної людини. Є факт, що він не в Грузії, це фейкове відео та емоції, щоб звернутись до всіх,

– сказав спікер парламенту.

Таку ж заяву зробили у МВС: інформацію про перетин кордону Саакашвілі там не підтвердили. державний кордон не перетинав. До того ж у ЗМІ є інформація, що він не залишав України.

Джерела "Радіо Свобода" розповіли, що він не вилітав з України через аеропорт "Бориспіль". Відзначимо, що рейси у Грузію здійснюють і з іншого київського аеропорту – "Жуляни".

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