Так, спікер грузинського парламенту Каха Кучава називає інформацію про повернення Саакашвілі до Грузії несерйозною. Він закликав ЗМІ утриматися від поширення фейків.
До речі Я приєднаюся, – Саакашвілі закликав грузинів у Тбілісі виходити на мітинг
"Заяви легковажної людини"
Каха Кучава, відповідаючи на питання журналістів, впевнено сказав, що Саакашвілі у Грузії немає. Відео він назвав неправдивим.
Ми не можемо серйозно коментувати легковажних дій легковажної людини. Є факт, що він не в Грузії, це фейкове відео та емоції, щоб звернутись до всіх,
– сказав спікер парламенту.
Таку ж заяву зробили у МВС: інформацію про перетин кордону Саакашвілі там не підтвердили. державний кордон не перетинав. До того ж у ЗМІ є інформація, що він не залишав України.
Джерела "Радіо Свобода" розповіли, що він не вилітав з України через аеропорт "Бориспіль". Відзначимо, що рейси у Грузію здійснюють і з іншого київського аеропорту – "Жуляни".
Саакашвілі у Грузії чи ні: головні заяви
- Достеменно невідомо, якщо аналізувати заяви сторони Саакашвілі та офіційної влади Грузії.
- Сам Міхеіл Саакашвілі вранці 1 жовтня опублікував відео грузинською мовою, у якому заявив, що приїхав на батьківщину.
- Речниця Саакашвілі Дарина Чиж у коментарі ЗМІ розповіла, що Саакашвілі наразі у Грузії.
- У правлячій партії "Грузинська мрія" назвали поширені політиком відео "фейком", а його дії – "клоунадою".
- Тим часом у партії Грузії наполягають, що він таки в'їхав у Грузію. Його обіцяють показати 2 жовтня – у день муніципальних виборів.