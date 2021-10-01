Відповідні фото і відео Саакашвілі оприлюднив на своєму фейсбуці. Про повернення він сповістив грузинською мовою.

Нагадаємо Попри погрози влади, Саакашвілі у жовтні повернеться в Грузію

Саакашвілі приїхав на вибори

Міхеіл Саакашвілі оприлюднив півтора хвилинне відеозвернення, де заявив, що наразі перебуває у курортному Батумі. Як зазначають у коментарях його підписники, він також сказав про важливість місцевих виборів.

Саакашвілі закликав брати з нього приклад і обов'язково голосувати. Він натякнув, що це був ризикований крок.

Ніхто не може перемогти нас. Грузія знову стане на шлях розвитку. Я сподіваюся на вас, я ризикнув усім для свого життя і свободи, і я приїхав сюди. Не бійтеся, йдіть на вибори до найближчої зустрічі в Тбілісі незабаром,

– цитують Саакашвілі грузинські ЗМІ.

Кордон Саакашвілі начебто не перетинав

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що Саакашвілі не перетинав кордону Грузії. Пояснень того, як експрезидент міг опинитися у Батумі, там наразі не надали.

Також там не коментують справжність відео Саакашвілі.

Прем'єр погрожував арештом

Наприкінці вересня Міхеіл Саакашвілі показав у своїх соцмережах квиток на літак у Тбілісі. Так він ствердив, що летить на батьківщину і хоче взяти участь у муніципальних виборах.

Втім, одразу ж постало питання його арешту і відбування покарання. Адже експрезидент Грузії із 2018 року заочно засуджений за перевищення повноважень.

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