Саакашвілі полетить до Тбілісі 2 жовтня. Саме цього дня у Грузії відбуватимуться муніципальні вибори.

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Саакашвілі зібрався до Грузії, де його заочно засудили

Міхеїл Саакашвілі опублікував у фейсбуці фото електронного квитка на літак. Третій президент Грузії, а нині глава Виконавчого комітету реформ України, зібрався до Тбілісі на день виборів – 2 жовтня.

У відео, яке політик оприлюднив на своїй сторінці, Саакашвілі звернувся до народу Грузії рідною мовою.

Я вже взяв квиток, як я і говорив раніше, на вечір 2 жовтня, щоб бути разом з вами у Тбілісі. І разом з вами захищати ваше волевиявлення. Разом з вами взяти участь у порятунку Грузії,

– сказав Саакашвілі.

І додав, що не має "особистих амбіцій" чи "бажання отримати будь-яку посаду".



Квиток до Грузії, який опублікував Саакашвілі / Фото з фейсбука політика

Вочевидь, відео є відповіддю Саакашвілі на заяву 26 вересня керівника "Грузинської мрії" Іраклія Кобахідзе:

Той сказав, що Саакашвілі не насмілиться приїжджати у Грузію.

А натомість шукатиме причини та відмовки, "посилаючись на що завгодно".

Як бачимо, Міхеїл Саакашвілі виявив геть іншу позицію.

Я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Щоб Грузія не просто залишалася на карті світу, а щоб повернулася до швидкого розвитку,

– підсумував політик.

Також він закликав, як зацитували у "Грузия Online", після закриття виборчих дільниць "вийти в центри наших міст, сіл і разом захистити завойовану перемогу".

Зверніть увагу: у 2018 році Міхеїла Саакашвілі заочно засудили у Грузії до 3 років ув'язнення за перевищення повноважень під час помилування засуджених у справі про вбивство бізнесмена Сандро Гиргвліані. А ще й до 6 років ув'язнення за причетність до побиття у 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.

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