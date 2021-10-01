Грузинские правоохранители задержали третьего президента страны и бывшего главы Одесской области Михеила Саакашвили после его возвращения на родину.

Ранее СМИ утверждают, что Саакашвили в Украине: команда ждет его на митинге в Грузии

В Грузии задержали Саакашвили

Третий президент Грузии, находившийся в розыске, Михаил Саакашвили задержан. Его перевели в пенитенциарное учреждение,

– заявил премьер.

Гарибашвили добавил, что у грузинских правоохранительных структур заранее была информация о перемещении политика из Украины в Грузию.

Напомним, ранее во время брифинга министр внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что Саакашвили вопреки собственным заявлениям не пересекал границу Грузии.

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