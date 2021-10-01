Грузинські правоохоронці затримали третього президента країни та колишнього очільника Одеської області Міхеїла Саакашвілі після його повернення на батьківщину.

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У Грузії затримали Саакашвілі

Третій президент Грузії, який перебував у розшуку, Міхеїл Саакашвілі затриманий. Його перевели до пенітенціарної установи,

– заявив прем'єр.

Гарібашвілі додав, що грузинських правоохоронних структур заздалегідь була інформація про переміщення політика з України до Грузії.

Нагадаємо, раніше під час брифінгу міністр внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе заявив, що Саакашвілі всупереч власним заявам не перетинав кордон Грузії.

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