Офіційна "поява" третього грузинського президента запланована на вечір 2 жовтня. Про це повідомив член політсили Мурман Думбадзе.
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У нього багато прихильників. Його чекає вся Грузія, і ми офіційно покажемо Михеїла Саакашвілі завтра, о 20:05. Я вважаю, що треба діяти оперативно,
– сказав він.
За словами Думбадзе, Саакашвілі наразі перебуває в Грузії, а саме у Батумі.
Повернення Саакашвілі в Грузію
- Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.
- Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і наразі перебуває у Батумі.
- Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що третій президент не перетинав кордон країни.